Lazio Primavera Cagliari, beffa nel finale: Vinciguerra trova il pareggio

Lazio Primavera Cagliari, pareggio sul finale dei sardi, biancocelesti beffati: il tabellino della sfida del campionato primavera

Beffa nel finale per la Lazio Primavera: contro il Cagliari i biancocelesti non vanno oltre al pari. Passati in vantaggio con D’Agostini, arriva prima l’1-1 di Bolzan e poi il nuovo vantaggio di Bordon. Nel finale però Vinciguerra segna il 2-2 per i sardi che rimangono così al settimo posto in classifica.

LAZIO-CAGLIARI 2-2

MARCATORI: 19′ D’Agostini (L), 39′ Bolzan (C), 68′ Bordon (L), 90’+2′ Vinciguerra (C)

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Zazza, Petta (46′ Bordoni), R. Bordon, Karsenty; Di Tommaso, Nazzaro, Munoz; Serra (46′ Farcomeni), D’Agostini, Balde (65′ Sulejmani). A disp. Bosi, Cipriani, Gelli, Trifelli, Marinaj, Scuto, Battisti, Ciucci. All. Pirozzi.

CAGLIARI (3-4-1-2): Iliev, Arba, Soldati, Pintus, Marcolini (56′ Balde), Achour, Liteta, Grandu, Sulev (73′ Trepy), Bolzan (61′ Simonetta), Franke. A disp. Auseklis, Collu, Malfitano, Lo Verde, Tronci, Vinciguerra, Marini, Trepy. All. Pisacane.