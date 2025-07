Lazio, il clima derby è già acceso! I poster in città dei tifosi giallorossi prendono di mira Lotito: «Resisti!»

Lazio, il clima derby è già acceso anche a campionato fermo: i poster dei tifosi giallorossi prendono di mira Lotito: «Resisti!»

A Roma il clima del derby non conosce tregua, neanche fuori dal campo. Nelle ultime ore, diversi poster ironici firmati dalla tifoseria giallorossa sono apparsi in varie zone della Capitale, attirando l’attenzione per il loro messaggio provocatorio: “Lotito resisti”. Il riferimento è diretto a Claudio Lotito, presidente della Lazio dal 2004, figura spesso al centro di polemiche per la sua gestione societaria e per il suo stile comunicativo diretto e controverso.

Lazio, mercato bloccato e malumori crescenti

La tensione intorno all’ambiente biancoceleste è palpabile. Il club sta vivendo settimane complesse a causa del blocco del mercato, legato a vincoli finanziari e ostacoli nella definizione degli obiettivi di rinforzo. A questo si aggiungono le voci di dissenso da parte dei tifosi, preoccupati per l’assenza di investimenti strategici e per il futuro tecnico della squadra.

Il tecnico Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Lazio noto per la sua esperienza nella valorizzazione dei giovani, è chiamato a gestire una rosa ancora incompleta e a riportare serenità nello spogliatoio, mentre la pressione mediatica cresce.

La Roma osserva e punge

Dall’altra parte del Tevere, i tifosi della Roma non hanno perso l’occasione per fare ironia. La campagna satirica “Lotito resisti” si fa beffe delle difficoltà del club rivale e alimenta l’atmosfera da derby che, nella Capitale, è sempre calda.

Il tecnico Gasperini ex Atalanta e ora sulla panchina giallorossa, punta su un gruppo solido e su una preparazione estiva positiva per affrontare al meglio la nuova stagione. I giocatori chiave come Lorenzo Pellegrini, centrocampista e capitano della squadra, stanno mostrando leadership e determinazione nei primi test.

Derby romano: non solo calcio, ma cultura e identità

Il derby della Capitale va oltre il semplice risultato sportivo: è una questione di identità, passione e tradizione. A Roma, ogni gesto, ogni parola e persino ogni manifesto diventa parte di una narrazione collettiva che fa vibrare la città intera.