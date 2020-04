Lazio, le porte chiuse costano alla società 7 milioni di euro

Lazio, una perdita che si aggira attorno ai 7 milioni di euro in conseguenza della ripresa a porte chiuse del campionato

Lo stop al calcio ha significato per molti club perdite ingenti per quanto riguarda i ricavi. Ovviamente senza gare non c’è pubblico pagante e moltissime società di Serie A basano la loro economia soprattutto su questo.

Come riporta La Repubblica che ha analizzato il dato inerente alla Lazio il club di Lotito, nel caso in cui si dovesse portare a termine la stagione a porte chiuse, avrebbe una perdita di 7 milioni. 11 quelli già incassati ad inizio stagione con una media di 35,5 mila spettatori a partita. Senza lo stop si stima che l’incasso totale sarebbe arrivato a 18 milioni di euro.