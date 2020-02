Lazio, Pino Insegno: «Questa è una squadra di amici. Noi stiamo vivendo un sogno»

Pino Insegno non ha mai nascosto la sua passione per la Lazio. Sulle frequenze di Radiosei, ha detto la sua sul momento della squadra

Attore, doppiatore, ma soprattutto… Tifoso della Lazio. Pino Insegno è uno dei tanti volti dello spettacolo legato in modo indissolubile ai colori biancocelesti. E, in questo momento così bello, non poteva che dire la sua sulle frequenze di Radiosei: «In riferimento alla gara della Juventus contro l’Inter, posto che la Lazio deve battere il Bologna, mi auguro che possano pareggiare. Spero si possano fermare entrambe le squadre. Ricordo che a breve la Lazio giocherà contro la squadra di Sarri a Torino, sarebbe importante prendere punti da subito. Certo che, nel caso in cui la Lazio dovesse vincere lo Scudetto, penso che farebbe più danni di tutto quello che sta avvenendo ora nel nostro paese.

«Ho incontrato un tifoso della Roma che oggi mi confessava il suo dispiacere per aver tolto due punti alla Lazio. Magari non tutti la pensano come lui. Questa Lazio si diverte, è una Lazio di amici, è contagiata da virus dell’amicizia e della gioia. Negli occhi di Caicedo nel corso della festa di Natale ho letto proprio questi concetti. È l’unico che ha urlato senza paura la sua ambizione. È anche un gioco tra loro, Inzaghi ha creato un gruppo straordinario di campionati ed amici. A questo punto siamo vicini a dormire insieme ad una bella donna, dopo aver ricevuto un bacio. Già vivere questo sogno è una bellissima cosa che non respiravamo da tanto tempo. Questa mentalità è davvero vincente, ora mi piacerebbe davvero misurarmi con grandi club europei».