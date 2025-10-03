Lazio, il piano di Tavares per farsi perdonare. Il terzino portoghese avrà un’altra grande occasione col Torino… Questa volta non può sprecarla

È l’ora del riscatto, un appuntamento con il destino a cui non può sottrarsi. A due settimane dall’errore che ha segnato il derby e lo ha fatto sprofondare in un vortice di critiche, Nuno Tavares è pronto a riprendersi la Lazio. Un ritorno in campo da titolare non per scelta, ma per pura necessità: gli infortuni in contemporanea di Pellegrini e Marušić hanno lasciato Maurizio Sarri senza alternative sulla fascia sinistra.

Contro il Torino, domani, il terzino portoghese affronterà una prova di coraggio e di maturità. Come ricorda il Corriere dello Sport, le ultime settimane sono state durissime, con i tifosi che non gli hanno perdonato la leggerezza contro la Roma. La partita di domani è la sua grande, forse ultima, occasione per reagire e prendersi una rivincita, dimostrando di avere le spalle larghe per reggere la pressione.

Il destino, inoltre, gli riserva un incrocio particolare. Sulla panchina del Torino siede infatti Marco Baroni, l’allenatore che in passato lo ha valorizzato più di chiunque altro, permettendogli di esprimere al meglio il suo potenziale. Un passato felice che stride con le attuali difficoltà sotto la guida di Sarri, con cui fatica a trovare continuità e ad assimilare i dettami tattici.

I numeri della sua involuzione sono evidenti: il suo ultimo assist risale a quasi un anno fa. Contro il Torino, in una Lazio in piena emergenza, avrà il compito di ritrovare la sua spinta offensiva senza commettere sbavature in difesa. Non sono ammessi altri passi falsi. Per Nuno Tavares, la partita di domani vale molto più di tre punti: vale la fiducia di un ambiente e, forse, un’intera stagione.