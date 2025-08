Lazio, Petrucci analizza: «La Lazio sta crescendo, ma c’è qualcosa da migliorare. Non ero convinto di trovare un Sarri così...»

Lazio, Petrucci no ha dubbi: «La Lazio sta crescendo, ma c’è qualcosa da migliorare. Non ero convinto di trovare un Sarri così…». Le parole

Nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport, Matteo Petrucci, ha condiviso le sue impressioni sulla gara amichevole disputata tra Lazio e Galatasaray, la quarta tappa della preparazione estiva del club biancoceleste. Le sue parole:

ULTIMA SFIDA – «Ho sensazioni positive dopo il Galatasary, ma le avevo già avute a Istanbul. La Lazio sta crescendo, anche se c’è qualcosa da migliorare. Uno dei pochi vantaggi della Lazio in questa estate particolare è di arrivare a inizio campionato più avanti delle altre»

LA PROPOSTA DI SARRI – «Non sarebbe Sarri se on ripartisse da sé, ma è giusto sfruttare le caratteristiche di una squadra a disposizione. Sarri e BaronI sono diversi, ma prendere il meglio dell’altro è positivo. Non ero convinto di trovare un Sarri motivato sul pezzo, invece devo dire che l’ho ritrovato convinto e ispirato»

LE PAROLE SU PROVSTGAARD – «Devo dire che tra i volti nuovi per Sarri è un giocatore che sta facendo molto bene. Lo abbiamo visto poco con Baroni, ma elle poche volte mi è sembrato applicato e con margini di crescita. In A ci può giocare, poi la crescita di un giocatore dipende da tanti fattori e anche da un po’ di fortuna»

SU CANCELLIERI – «Cancellieri sta facendo bene, ma bisogna essere onesti. Se fosse un’estate normale, vedendo anche le difficoltà che stanno avendo i competitor, non ci sarebbe dubbio sulla sua permanenza. Dobbiamo però valutare che la Lazio deve tagliare due giocatori e deve arrivarci cercando di cedere dei giocatori per rientrare nei parametri. Credo che la Lazio valuterà delle offerte»

E SU ISAKSEN… – «Isaksen deve inseguire tanto per questa partenza ad handicap. Io credo che Sarri voglia provarci, nonostante la convivenza tra i due non sia stata facile. Se dovessero arrivare 15 milioni per Isaksen? La Lazio non lo vende. Un anno fa la società ne chiedeva 20, se dovesse arrivare un’offerta simile ci si inizia a pensare».