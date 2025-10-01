Lazio, anche Pellegrini a serio rischio col Torino: le ultimissime sulle condizioni del terzino di Sarri in vista del prossimo match

Piove sul bagnato in casa Lazio. L’infermeria di Formello, già drammaticamente affollata, rischia di accogliere un altro protagonista della vittoria di Genova. Dopo l’allarme per Adam Marušić, fermatosi per un problema al flessore e già dato per assente contro il Torino, ora a preoccupare sono anche le condizioni di Luca Pellegrini.

Il terzino sinistro, autore di un’ottima prestazione a Marassi, è stato costretto a chiedere il cambio nel secondo tempo, uscendo dal campo visibilmente zoppicante. La prima diagnosi parla di una lieve distorsione al ginocchio destro, ma la reale entità del problema verrà chiarita solo oggi. Come riporta Il Messaggero, il giocatore si sottoporrà in giornata agli accertamenti strumentali per avere un quadro clinico definitivo.

L’ansia è palpabile. Con Marušić già fuori causa, un eventuale stop anche per Pellegrini aprirebbe una vera e propria voragine sulle fasce difensive, un reparto che fino a lunedì sembrava l’unico al riparo dall’emergenza. Maurizio Sarri si ritroverebbe con i soli Hysaj e Nuno Tavares come terzini di ruolo a disposizione per l’ultima, delicata sfida prima della sosta contro il Torino.

La vicinanza della pausa per le nazionali, in questo senso, potrebbe giocare un ruolo fondamentale. È probabile che lo staff medico e tecnico scelga la via della massima prudenza, senza correre alcun rischio. Se gli esami di oggi dovessero evidenziare anche il minimo problema, Pellegrini verrebbe fermato a scopo precauzionale per permettergli di recuperare con calma durante le prossime due settimane. Sarri incrocia le dita, in attesa di un verdetto che potrebbe costringerlo a inventarsi un’altra formazione d’emergenza.