Infortunio Marusic, la Lazio incrocia le dita: ma c’è questo timore. Le ultime sensazioni sulle condizioni del difensore biancoceleste

Non c’è pace per la Lazio. La vittoria di Genova, che doveva portare serenità, ha lasciato in eredità un’altra, pesantissima tegola. Nel momento esatto della gioia, quello dell’assist vincente per il gol di Castellanos, Adam Marušić si è fermato per un problema muscolare che ora tiene in ansia tutto l’ambiente biancoceleste.

Come riporta Il Messaggero, il difensore montenegrino salterà sicuramente la sfida di sabato contro il Torino. Ma la vera preoccupazione è legata all’entità di un infortunio che potrebbe rivelarsi serio. Oggi, infatti, il giocatore si sottoporrà agli esami strumentali per valutare le sue condizioni. A destare particolare allarme è la zona del problema: il flessore della coscia, in un punto dove è presente una vecchia cicatrice da un precedente infortunio, un fattore che rende il quadro clinico più delicato e il rischio di una lesione più alto.

Maurizio Sarri e tutto lo staff incrociano le dita, ma la paura di un lungo stop è concreta. Un’assenza prolungata di Marušić sarebbe un colpo durissimo per una squadra già in piena emergenza. Oltre al centrocampo decimato da squalifiche e infortuni, ora si apre una potenziale falla anche sulle fasce difensive, dove anche Pellegrini è uscito malconcio da Marassi.

L’infortunio di Marušić, uno dei giocatori più affidabili e duttili della rosa, complica ulteriormente i piani di un allenatore già costretto a reinventare la squadra. La Lazio trattiene il fiato, in attesa di un verdetto medico che si spera possa essere clemente e scongiurare l’ennesima, grave assenza in un momento così critico della stagione.