Lazio, Pedro gestito da Sarri: allenamenti ‘speciali’ per lui a Formello. Il tecnico non vuole affaticare il suo jolly spagnolo

Età e classe, un binomio che in casa Lazio ha un nome e un cognome: Pedro Rodríguez. A 38 anni, l’attaccante spagnolo continua a essere una delle gemme più preziose a disposizione di Maurizio Sarri, un talento cristallino che va però gestito con cura e intelligenza per preservarne la brillantezza. Il tecnico toscano ne è pienamente consapevole e ha studiato un programma specifico per centellinare le energie del suo veterano.

L’idea è emersa con chiarezza nelle parole dello stesso Sarri dopo la vittoria contro il Verona, al termine della quale ha sottolineato l’importanza di Pedro non solo come potenziale titolare, ma soprattutto come arma letale da utilizzare a partita in corso. La sua capacità di spaccare le partite con una giocata, la sua esperienza e la sua imprevedibilità possono essere decisive quando le difese avversarie iniziano ad accusare la stanchezza.

Per questo motivo, la sosta per le nazionali è diventata un’occasione perfetta per applicare questa strategia di gestione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in questi giorni a Formello il programma di lavoro per l’ex Barcellona è stato sensibilmente ridotto e focalizzato principalmente su sessioni personalizzate in palestra. L’obiettivo primario è quello di alleggerire i carichi di lavoro, permettendo al suo fisico di recuperare al meglio dopo le prime fatiche della stagione.

Questo periodo di gestione attiva, tuttavia, è vicino alla conclusione. A partire da martedì, infatti, l’intensità degli allenamenti aumenterà progressivamente. L’orizzonte è chiaro: la prossima sfida di campionato contro il Sassuolo. Un appuntamento per il quale Pedro vuole essere al massimo della forma, pronto a dare il suo contributo dalla panchina e a inseguire quel primo goal stagionale che ancora gli manca. Un’altra scintilla per illuminare il cammino della Lazio.