Lazio, Pedro punta il record di Klose: ecco di quale primato si tratta. È sfida in biancoceleste tra due leggende del calcio internazionale

Come il vino buono, più invecchia e più diventa prezioso. Pedro Rodríguez, a 38 anni suonati, non smette di stupire e si prepara a scrivere un’altra pagina di storia con la maglia della Lazio. L’attaccante spagnolo è a un passo da un record che testimonia la sua incredibile longevità e la sua classe senza tempo: con il prossimo gol, diventerà il marcatore più anziano nella storia del club biancoceleste.

Un traguardo prestigioso, come sottolinea il Corriere della Sera, che gli permetterebbe di superare una leggenda come Miroslav Klose. L’occasione per entrare nella storia potrebbe arrivare già questo pomeriggio, nella delicata sfida casalinga contro il Torino.

La caccia al record è la ciliegina sulla torta di un’avventura romana che ha visto Pedro diventare un punto di riferimento insostituibile per la squadra. In una stagione iniziata tra mille difficoltà, con la squadra in piena emergenza, la sua esperienza e la sua mentalità vincente sono un faro per Maurizio Sarri e per i compagni più giovani. Non è un caso che, anche nella scorsa stagione, sia stato proprio lui, un classe 1987, il capocannoniere della squadra con 14 reti, a dimostrazione di un’integrità fisica e di un istinto del gol che non conoscono età.

Oggi, contro il Torino, Pedro avrà un’altra occasione per lasciare il segno. Il suo prossimo gol non sarà solo un numero in più nelle statistiche, ma un sigillo sulla sua straordinaria carriera e un’iniezione di fiducia per un ambiente che ha un disperato bisogno di aggrapparsi ai suoi leader. L’Olimpico è pronto a spingere il suo campione senza età verso un nuovo, storico, traguardo.