Lazio: Pedro festeggia 38 anni, il “campione che può fare tutto”

Pedro ieri ha spento 38 candeline: gli auguri social della Lazio per “Il campione che può fare tutto”, poi la festa con la squadra

È stato il giorno di Pedro. Ieri, il campione della Lazio, forte dei suoi 25 trofei vinti in carriera, ha compiuto 38 anni e ha festeggiato la sera prima con i suoi compagni di squadra. Tutta la squadra si è stretta attorno allo spagnolo per omaggiarlo, ballando e cantando sulle note della celebre canzone di Raffaella Carrà.

Anche il profilo social dell’Europa League ha dedicato un post significativo all’attaccante della Lazio, celebrandolo con la frase: “Pedro può fare tutto.” In effetti, come riportato dall’edizione romana de La Repubblica, è proprio così, soprattutto se si considera che la scorsa stagione, all’età di 37 anni, è stato il miglior giocatore biancoceleste per rendimento e impatto. “Pedrito” conta di ripetersi, dimostrando ancora una volta la sua incredibile longevità e la sua importanza per la squadra di Maurizio Sarri. La sua capacità di incidere in campo, nonostante l’età avanzata per un calciatore, lo rende un punto di riferimento fondamentale per la Lazio, sia a livello tecnico che di leadership all’interno dello spogliatoio. La sua esperienza e la sua professionalità sono un esempio per i compagni più giovani, e la sua presenza continua a essere un valore aggiunto per le ambizioni del club.