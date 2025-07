Lazio: Pedro guida la classifica marcatori della rosa 2025. Ecco tutti i dettagli e l’elenco di alcuni biancocelesti

La nuova stagione calcistica della SS Lazio è cominciata tra allenamenti intensi a Formello e una serie di amichevoli in Italia e all’estero. Dopo due settimi posti consecutivi in Serie A, il tecnico Maurizio Sarri — noto per il suo calcio offensivo e organizzato — è chiamato a rilanciare la squadra biancoceleste e riportarla nelle competizioni europee.

Con un mercato estivo bloccato, Sarri si affida ai suoi uomini più esperti. Tra questi spicca Pedro Rodríguez, attaccante spagnolo classe ’87 con un passato glorioso tra Barcellona e Chelsea. Attualmente, Pedro è il miglior marcatore della rosa laziale, confermandosi come punto di riferimento offensivo.

Abbiamo analizzato la rosa attuale della Lazio, considerando solo i gol ufficiali realizzati nelle competizioni nazionali e internazionali (Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League, Europa League, Conference League). Ecco la classifica aggiornata dei bomber laziali:

Al vertice della graduatoria dei marcatori della Lazio figura Pedro, attaccante spagnolo dall’esperienza internazionale, con 34 gol all’attivo. Pedro si conferma una garanzia per l’attacco biancoceleste grazie alla sua abilità nel dribbling e nella finalizzazione. Lo segue Mattia Zaccagni, esterno offensivo italiano classe ’95, arrivato dal Verona, che ha saputo imporsi con 32 reti grazie alla sua rapidità e tecnica sopraffina. In terza posizione troviamo Taty Castellanos, punta centrale di origini argentine, autore di 20 gol, noto per il suo fiuto sotto porta e i movimenti intelligenti in area. Con 15 marcature, Adam Marusic si distingue come jolly difensivo, capace di contribuire anche in fase offensiva. Nazionale montenegrino, la sua duttilità è una risorsa fondamentale per Sarri. Segue Matias Vecino, centrocampista uruguaiano con 13 gol, apprezzato per la sua capacità di inserirsi negli spazi e segnare gol pesanti nei momenti chiave. A quota 12 reti c’è Boulaye Dia, attaccante senegalese dotato di forza fisica e senso del gol, che porta ulteriore profondità al reparto avanzato. Infine, Danilo Cataldi, regista italiano cresciuto nel vivaio laziale, ha messo a segno 10 gol ufficiali, confermandosi un elemento affidabile nel cuore del centrocampo.