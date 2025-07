Lazio, Pedro promosso in quel ‘ruolo’? La società cerca il suo nuovo leader, i dettagli

Lazio, Pedro promosso in quel ‘ruolo’? La società biancoceleste cerca il suo nuovo leader, i dettagli e le ultimissime

La questione sulla fascia da capitano torna ad accendere il dibattito in casa Lazio, proprio come un anno fa ad Auronzo di Cadore, quando l’addio di Ciro Immobile aveva lasciato vacante un ruolo fondamentale per lo spogliatoio. Stavolta è Maurizio Sarri, allenatore toscano noto per il suo gioco verticale e il carattere schietto, a mettere tutto in discussione nella sua presentazione ufficiale a Formello.

“Cataldi capitano? Marusic ci tiene un attimo meno rispetto a lui che è cresciuto qui. Io, a differenza di altri allenatori, non do troppa importanza alla fascia. Di solito è quello che ha più presenze e anni. Zaccagni resta capitano? Se la squadra lo vuole, sì”, ha dichiarato Sarri.

Il tecnico biancoceleste apre quindi alla possibilità che sia il gruppo a decidere chi indosserà la fascia nella prossima stagione. Una scelta condivisa che coinvolge diversi senatori della squadra.

Mattia Zaccagni, attaccante esterno classe ’95, attuale capitano e protagonista di buone prestazioni nella scorsa annata, spera nella conferma. Ma in lizza ci sono anche:

Adam Marušić : terzino montenegrino duttile e affidabile

: terzino montenegrino duttile e affidabile Patric : centrale spagnolo con lunga militanza in biancoceleste

: centrale spagnolo con lunga militanza in biancoceleste Alessio Romagnoli : difensore italiano, ex Milan, guida naturale

: difensore italiano, ex Milan, guida naturale Ivan Provedel : portiere italiano, uomo-chiave tra i pali

: portiere italiano, uomo-chiave tra i pali Pedro Rodríguez: esterno offensivo spagnolo, ex Barça e Chelsea, dalla grande esperienza internazionale

Secondo Il Messaggero, Pedro non è nuovo alla candidatura per la fascia: la società avrebbe già valutato in passato il suo profilo come possibile leader, prima di affidarla al numero 10 Zaccagni. La palla, ora, passa allo spogliatoio. Chi guiderà la Lazio nella prossima stagione? Lo scopriremo presto.