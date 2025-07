Lazio, la passione dei tifosi biancocelesti non si ferma più! Salgono ancora gli abbonamenti: i dettagli

Condividi via email

Lazio, la grande passione dei tifosi biancocelesti non si ferma più! Salgono ancora i numeri degli abbonamenti: tutti i dettagli

L’entusiasmo dei tifosi della Lazio continua a salire vertiginosamente, segno tangibile di una passione che non conosce confini. Con l’inizio della nuova stagione alle porte, il club biancoceleste ha già registrato numeri impressionanti nella campagna abbonamenti: ben 26.400 tessere sottoscritte a oggi, con la Curva Nord e i Distinti completamente esauriti da settimane. Un risultato che non solo evidenzia il crescente affetto del pubblico capitolino, ma che infrange anche un importante primato: superato il dato della stagione 2022/23, quando si erano contati 26.193 abbonati, il quarto miglior risultato nell’era Lotito.

Un’onda di entusiasmo che rispecchia il clima positivo attorno alla squadra guidata da Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Lazio e volto noto del calcio italiano. Ex tecnico di Juve e Napoli, Sarri ha costruito la sua reputazione come tecnico pragmatico e incisivo, capace di dare identità alle sue squadre. Il suo arrivo a Formello ha suscitato grande curiosità, con l’obiettivo dichiarato di consolidare i piazzamenti europei raggiunti negli ultimi anni.

Sul fronte giocatori, grande attesa ruota attorno a Zaccagni, capitano e leader del club. Attaccante dalla buona capacità realizzativa, lui rappresenta da qualche anno il volto della Lazio e il riferimento in campo per compagni e tifosi. Non mancano inoltre i nuovi innesti, pronti a dare freschezza e qualità alla rosa.

L’elevato numero di abbonamenti sottoscritti è anche il frutto di una strategia comunicativa efficace e di una rinnovata sintonia tra società e tifoseria. La campagna, ampiamente promossa sui canali digitali ufficiali del club, ha fatto leva sull’identità biancoceleste e sulla voglia di vivere lo stadio come esperienza collettiva.

Con la Serie A pronta a ripartire, lo Stadio Olimpico si prepara a essere nuovamente uno dei teatri più vibranti del calcio italiano, spinto dal calore di migliaia di cuori biancocelesti.