Lazio, la passione dei tifosi biancocelesti non si ferma: cresce ancora il numero di abbonamenti, il dato

Lazio, la passione dei tifosi biancocelesti non si ferma: sale ancora il numero di abbonamenti, il dato aggiornato

La campagna abbonamenti della SS Lazio per la stagione in corso sta registrando numeri significativi, confermando il forte legame tra la tifoseria biancoceleste e la squadra capitolina. Nonostante le incognite societarie e le difficoltà tecniche che hanno accompagnato l’avvio del nuovo anno calcistico, i sostenitori laziali continuano a rispondere con entusiasmo e partecipazione.

Nei giorni scorsi, la società aveva annunciato il superamento della soglia dei 26.000 abbonamenti, un dato che testimonia la volontà dei tifosi di restare vicini al club. L’esaurimento dei posti disponibili in Curva Nord, storicamente il cuore pulsante del tifo laziale, ha fatto da apripista a una rapida saturazione anche dei settori Distinti Nord Ovest e Nord Est, tradizionalmente riservati a nuclei familiari e appassionati che cercano una visione più tranquilla della partita.

Il numero complessivo di tesserati sembra aver raggiunto 26.100, e la campagna è destinata a proseguire con ulteriore slancio nei prossimi giorni. Un trend che, stando alle statistiche interne del club, potrebbe avvicinare o superare i record di adesione registrati nelle migliori stagioni dell’era Claudio Lotito, presidente della Lazio dal 2004 e figura spesso divisiva, ma centrale nella gestione del club.

Sul fronte tecnico, grande attenzione da parte dei tifosi anche per le future mosse di mercato e le scelte del nuovo allenatore Sarri, già ex tecnico di Juve e Napoli noto per la sua disciplina tattica e il lavoro con i giovani. La sua nomina ha suscitato curiosità e un misto di attese: il pubblico laziale si interroga su come l’ex tecnico del Lecce riuscirà a valorizzare profili come quello di Matías Vecino, centrocampista uruguaiano di grande esperienza, o del giovane Luca Pellegrini, terzino sinistro.

In conclusione, l’entusiasmo ritrovato dei tifosi laziali sembra poter essere una delle leve fondamentali per affrontare le sfide future e sostenere la squadra dentro e fuori dal campo.