Lazio, ecco gli impegni dei 4 nazionali: quando e contro chi saranno impegnati i giocatori biancocelesti convocati dalle rispettive selezioni

Scatta la sosta per le nazionali di ottobre, un’occasione per la Lazio di tirare il fiato e provare a svuotare l’infermeria. Ma non per tutti sarà un periodo di riposo. Sono quattro i giocatori biancocelesti che lasceranno Formello per rispondere alle convocazioni delle rispettive selezioni, impegnate in cruciali sfide di qualificazione ai Mondiali e in amichevoli di prestigio.

A guidare il piccolo esodo sarà il portiere Christos Mandas, chiamato dalla Grecia per il doppio, difficile impegno in trasferta contro Scozia (9 ottobre) e Danimarca (12 ottobre). Impegno di fuoco anche per Elseid Hysaj, che con la sua Albania affronterà la Serbia a Belgrado in una partita sentitissima (11 ottobre), prima di un’amichevole contro la Giordania.

In attacco, partiranno Gustav Isaksen e Boulaye Dia. Il danese sarà protagonista di due gare di qualificazione, prima in Bielorussia e poi in casa proprio contro la Grecia del compagno di squadra Mandas, in un “derby” a tinte biancocelesti. L’attaccante senegalese, invece, sarà impegnato in un doppio confronto per le qualificazioni mondiali africane contro Sud Sudan e Mauritania.

Mentre i quattro “viaggiatori” saranno in giro per il mondo, a Formello Maurizio Sarri lavorerà con un gruppo ridotto, sperando di recuperare i numerosi infortunati. L’auspicio del tecnico e di tutto l’ambiente è che i nazionali possano tornare alla base carichi di entusiasmo, ma soprattutto senza nuovi problemi fisici. In un momento così delicato, ogni ulteriore infortunio sarebbe una vera e propria mazzata per le ambizioni di rimonta della Lazio.