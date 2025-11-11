Lazio, Mattei non ci sta: «Spesso non salvaguardata dagli arbitri e la società è stata in silenzio. Poi per un intervento chiaro di Sarri...»

Lazio, Mattei: «Non si sa come potrà muoversi la Lazio a gennaio, quindi si poteva fare un comunicato su argomenti che interessano»

Stefano Mattei, intervenuto a Radiosei, ha espresso grande scetticismo sul mercato di gennaio della Lazio, definendolo un tema caldo ma avvolto dall’incertezza e dalla mancanza di chiarezza da parte della società. Le parole:

PAROLE – «Il comunicato vero sulla chiarezza, sul futuro della Lazio, non arriva, lì cala il silenzio. Non si sa come potrà muoversi la Lazio a gennaio, quindi si poteva fare un comunicato su argomenti che interessano. Lotito agisce per i propri interessi, se poi coincidono con quelli della Lazio bene La Lazio è stata spesso non salvaguardata dagli arbitri e la società è stata in silenzio; poi per un intervento chiaro di Sarri, e lui ha premesso che l’arbitro non ha inciso, è stato fatto un comunicato».

«Il Pisa in passato fece un duro comunicato sugli arbitri: ecco come si muovono le società che pensano al club. Lotito si muove per migliorare la sua posizione, non per la Lazio».

LEGGI ANCHE – Flaminio Lazio, c’è attesa! Spunta il nodo giuridico sui diritti di superficie richiesti dai biancocelesti! Le ultimissime notizie

