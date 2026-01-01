Lazio, hai sentito Cristante? «Il nostro obiettivo ad oggi è quello di tornare in Champions. Sulla lotta scudetto...»

Lazio, parla il giallorosso Cristante? «Il nostro obiettivo ad oggi è quello di tornare in Champions. Sulla lotta scudetto…»

Cristante, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha tracciato la rotta della stagione giallorossa. Il centrocampista della Roma ha ribadito come l’obiettivo principale resti il ritorno in Champions League, mentre la corsa allo Scudetto, a suo avviso, appare decisamente più complicata per via della superiorità numerica e qualitativa delle rose concorrenti.

COSA MANCA? – «Penso il dettaglio finale. In quasi tutti abbiamo fatto ottime partite, anche controllando la gara per lunghi tratti. Poi ci è mancato il gol, o la capacità di non subirne. Penso che ci manchi un piccolo passo nei dettagli in area. Negli scontri diretti non si può concedere nulla»

ROMA PRIMA NELL’ANNO SOLARE 2025 – «Significa che siamo sulla buona strada, che stiamo trovando continuità. Ma conta poco, sono due campionati diversi. Conta a livello della continuità e per la capacità di credere nella squadra, adesso dobbiamo continuare così nella seconda metà del campionato, penso che un anno sia lungo e non sia facile fare quello che abbiamo fatto, stiamo lavorando nel modo giusto».

A FINE STAGIONE SARÒ CONTENTO SE… – «Il nostro obiettivo ad oggi è quello di tornare in Champions, manchiamo da troppi anni e penso che ci siamo costruiti delle possibilità in questa prima metà del campionato. È difficile, ci sono squadre anche più attrezzate e con rose più larghe. Però il nostro obiettivo è quello di provarci fino alla fine anche se non è facile».

SORPRESI DI ESSERE LÌ VICINO ALLA VETTA? – «Sapevamo di avere un’ottima squadra e che potevamo fare un ottimo campionato. Sapevamo che arrivava un allenatore nuovo con concetti di gioco diversi, siamo stati bravi a seguirlo dal primo minuto e tutto ciò ha portato a questi risultati. Sulla lotta scudetto penso che ci siano squadre più attrezzate, con rose più ampie è un po’ difficile. Però finché siamo lì non buttiamo via niente, giochiamo partita per partita e cerchiamo di stare lì il più a lungo possibile»

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

