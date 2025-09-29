Lazio, Cataldi suona la carica: «Servirà mettere in campo una Lazio con l’anima. 250 partite con la Lazio? Mi rendono orgoglioso»

Lazio, parla Cataldi: «Servirà mettere in campo una Lazio con l’anima. 250 partite con la Lazio? Mi rendono orgoglioso». Le parole

La Lazio è chiamata a rialzarsi dopo le ultime difficoltà e lo dovrà fare in un momento complicato, con un centrocampo ridotto all’osso nella trasferta di Marassi contro il Genoa. Alla vigilia del match, Danilo Cataldi – centrocampista classe 1994, cresciuto nel settore giovanile biancoceleste e oggi uno dei leader dello spogliatoio – ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel, lanciando un messaggio chiaro ai compagni e ai tifosi.

PAROLE – «Servirà tutto, servirà mettere in campo una Lazio con l’anima, che vuole prendersi punti, il Genoa è una buona squadra mette molta intensità, servirà una grande partita. La bussola non la dobbiamo perdere, c’è stata una crescita di prestazioni anche col derby, perdere un derby poi a Roma sappiamo cosa significa, viene tutto trascurato per il risultato negativo, ma la Lazio è cresciuta e ora bisogna fare qualcosa di più a livello di squadra, di atteggiamento, ci siamo detti questo in settimana, dobbiamo fare qualcosa in più. 250 partite con la Lazio? Sono tante, mi rendono orgoglioso, la mia storia con la Lazio è particolare ma è bella per questo, ci siamo lasciati, poi ritrovati, ora ci siamo ritrovati di nuovo, speriamo di non lasciarci. Per me la Lazio e la squadra sono sempre al primo posto».

Una Lazio in cerca di riscatto

La squadra di Maurizio Sarri – tecnico toscano noto per il suo gioco offensivo e organizzato – è chiamata a reagire dopo un avvio di stagione altalenante. L’assenza di diversi centrocampisti titolari complica i piani, ma l’esperienza e la leadership di giocatori come Cataldi possono rivelarsi decisive. La sfida contro il Genoa rappresenta un banco di prova fondamentale per testare la solidità mentale e la capacità di reazione dei biancocelesti. Con un Cataldi motivato e una squadra determinata a ritrovare continuità, la Lazio cerca a Marassi i punti necessari per rilanciarsi in classifica e riconquistare fiducia