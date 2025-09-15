News
Lazio, le pagelle dei giornali: quasi tutti bocciati. Spuntano anche i 4 per un paio di giocatori che hanno profondamente deluso al Mapei
Brusco passo indietro per la Lazio, che al Mapei Stadium crolla contro il Sassuolo. La bella vittoria contro il Verona sembra già un lontano ricordo di fronte a una prestazione incolore, che matura la seconda sconfitta in tre partite di campionato. Una serata da incubo in cui, come accaduto a Como, non si salva nessuno. Emblematica la reazione di Maurizio Sarri: il tecnico, visibilmente nervoso e deluso, ha lasciato lo stadio senza rilasciare dichiarazioni. Una fuga che testimonia tutta la sua rabbia. Di seguito, le pagelle.
CORRIERE DELLO SPORT – Provedel 6; Marusic 5,5, Gila 6, Romagnoli 5,5, Tavares 5; Guendouzi 6 (80′ Isaksen sv), Rovella 5 (40′ Cataldi 5,5), Dele-Bashiru 4 (46′ Belahyane 5,5); Cancellieri 4,5 (60′ Pedro 6), Castellanos 5 (60′ Dia 5), Zaccagni 5,5. All.: Sarri 5.
GAZZETTA DELLO SPORT – Provedel 6; Marusic 5, Gila 5, Romagnoli 5, Tavares 5,5; Guendouzi 5,5 (80′ Isaksen sv), Rovella 5 (40′ Cataldi 5), Dele-Bashiru 4,5 (46′ Belahyane 6); Cancellieri 4,5 (60′ Pedro 5,5), Castellanos 5 (60′ Dia 5), Zaccagni 5. All.: Sarri 5.
TUTTOSPORT – Provedel 6; Marusic 6, Gila 6, Romagnoli 5, Tavares 6; Guendouzi 6 (80′ Isaksen sv), Rovella 6 (40′ Cataldi 6), Dele-Bashiru 5,5 (46′ Belahyane 5,5); Cancellieri 5,5 (60′ Pedro 5,5), Castellanos 5,5 (60′ Dia 6), Zaccagni 6,5. All.: Sarri 6.
IL MESSAGGERO – Provedel 6; Marusic 6, Gila 6, Romagnoli 5,5, Tavares 5,5; Guendouzi 6 (80′ Isaksen sv), Rovella 5 (40′ Cataldi 5), Dele-Bashiru 4 (46′ Belahyane 5,5); Cancellieri 4 (60′ Pedro 5), Castellanos 5 (60′ Dia 5), Zaccagni 5. All.: Sarri 4,5.
IL TEMPO – Provedel 5,5; Marusic 5,5, Gila 5,5, Romagnoli 5,5, Tavares 5; Guendouzi 5 (80′ Isaksen sv), Rovella 5 (40′ Cataldi 5), Dele-Bashiru 4,5 (46′ Belahyane 5); Cancellieri 5 (60′ Pedro 6), Castellanos 5 (60′ Dia 5), Zaccagni 5. All.: Sarri 5.