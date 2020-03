Lazio, Orsi: «Atalanta e Juventus unici ostacoli. Strakosha sta crescendo»

L’ex portiere della Lazio Orsi ha detto la sua sul momento della squadra di Inzaghi e sulla stagione giocata da Strakosha

In questi giorni di riposo per la Lazio, ci ha pensato l’ex portiere Fernando Orsi a tracciare le difficoltà per i biancocelesti verso il titolo, intervenendo a Italiasera.it:

«La Lazio ha solo due partite importanti: la Juventus e l’Atalanta. Se dovesse passare indenne questi ostacoli potrebbe farcela. Inzaghi? Sta crescendo in maniera esponenziale come la sua squadra. Sta toccando il massimo della sua carriera professionale. Sta facendo bene, sia tatticamente che sotto il profilo della personalità. Il gruppo, è fondamentale. Da tre anni sono sempre gli stessi, c’è anche l’intuizione dell’allenatore di portare due giocatori di qualità in mezzo al campo. L’alternanza tra Caicedo e Correa, i gol di Immobile. Gli ultimi anni hanno dato certezze alla squadra, c’è anche la motivazione che sta dando l’allenatore che risulta fondamentale».

Chiosa finale, da ex interprete del ruolo, sull’estremo difensore biancoceleste Thomas Strakosha:

«È giovane, è cresciuto come è cresciuta la squadra. Sta assumendo sempre più sicurezza, sta diventando un punto fondamentale. Tra i crediti e i debiti lui ha dato di più rispetto a quanto abbia fatto perdere la squadra. Anche contro il Bologna ha fatto parate importanti. Quando un portiere tiene la concentrazione tutta la partita vuol dire che sta maturando, e Strakosha lo sta facendo».

Matteo Pesce