Lazio, all’Olimpico sei risultati positivi: mai così bene da quando c’è Inzaghi

Lazio mai battuta all’Olimpico e il record potrebbe salire con i prossimi impegni contro Celtic e Cluj

Un’altra vittoria importantissima quella di ieri all’Olimpico. La Lazio ha battuto il Torino con un netto e sonoro 4-0 che non ammette repliche. Se i biancocelesti hanno tentennato in trasferta in casa non sbagliano un colpo.

Mai da quando Simone Inzaghi siede sulla panchina della Lazio i biancoazzurri erano arrivati ad essere imbattuti al 31 ottobre. 6 gare: 4 vittorie (Parma, Genoa, Rennes e Torino) e due pareggi (Roma, Atalanta). Lo scorso anno infatti ci fu la sconfitta alla prima contro il Napoli, così come l’anno dopo. Nel 2016/2017 invece la Lazio perse all’esordio contro la Juventus.