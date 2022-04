Lazio, occhio a Bremer: nessuno come il difensore del Torino in Europa

Sabato sera la Lazio se la vedrà contro il Torino. I biancocelesti dovranno fare attenzione a Bremer, difensore in grandissima condizione

In Lazio-Torino, i biancocelesti dovranno avere un occhio di riguardo per Gleison Bremer che anche domenica scorsa contro il Milan si è confermato dominante non lasciando spazi per Giroud e gli attaccanti rossoneri. E così il brasiliano ha dato un aggiornamento ai numeri della sua stagione che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, lo mettono al primo posto in varie classifiche tra i difensori europei.

Bremer è infatti primo per intercetti (100), davanti a Palomino (78) e Samir (75); per recuperi (256), dietro di lui Soares del Bochum (255) e Upamecano del Bayern Monaco (227). Il brasiliano è in vetta alla classifica anche dei duelli aerei vinti (253), comandando su Pinnock del Brentford (215) e Tarkowski del Burnley (183).