Lazio, caccia ai quarti di finale di Coppa Italia: per i biancocelesti sarebbe il il 15° anno consecutivo

Lazio, obiettivo quarti di Coppa Italia contro il Milan: la qualificazione varrebbe il 15° anno consecutivo tra le grandi. Il dato raccolto dal club biancoceleste:
NOTA CLUB – La Lazio si prepara ad ospitare il Milan, in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa.
I biancocelesti vanno a caccia dei quarti di finale per il 15° anno consecutivo: l`ultima volta in cui i capitolini non hanno raggiunto almeno i quarti di finale risale all`edizione 2010/2011, quando la corsa della squadra, allora guidata da Reja, si fermò agli ottavi di finale.
