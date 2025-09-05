Lazio, obiettivo mercato invernale: Lotito al lavoro per sbloccare le operazioni, il piano dei biancocelesti

Dopo un’estate segnata da un mercato bloccato, la SS Lazio è già proiettata verso la prossima finestra di calciomercato invernale. Nei mesi estivi, infatti, il club biancoceleste non ha potuto né acquistare né cedere giocatori — fatta eccezione per la cessione di Ismaël Tchaouna, giovane attaccante francese classe 2003, ceduto al Burnley — a causa dell’impossibilità di sostituire eventuali partenti. Una situazione che ha limitato le mosse del direttore sportivo e che la società vuole evitare di rivivere.

La strategia per gennaio

Per poter intervenire sul mercato senza dover operare a saldo zero, la dirigenza guidata dal presidente Claudio Lotito sta lavorando a una soluzione extra-campo: la chiusura di un accordo di sponsorizzazione. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i contatti con una tech company internazionale sono in fase avanzata. Negli ultimi giorni si sono susseguiti incontri e scambi di documenti tra le parti, con l’obiettivo di arrivare alla firma entro poche settimane.

Un nuovo sponsor significherebbe maggiore liquidità immediata, permettendo alla Lazio di rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri, allenatore subentrato in estate e chiamato a dare nuova identità tattica alla squadra dopo l’era Baroni.

Possibili scenari di mercato

Con un budget sbloccato, la Lazio potrebbe intervenire in più reparti. Le priorità sembrano essere un centrocampista di qualità per affiancare Zaccagni, fantasista e leader tecnico della squadra, e un esterno offensivo capace di alternarsi con Pedro, attaccante spagnolo di grande esperienza. Non è escluso anche l’arrivo di un difensore centrale per aumentare le rotazioni.

L’importanza dell’accordo

In un calcio sempre più condizionato dai vincoli economici e dal fair play finanziario, la capacità di attrarre sponsor di alto profilo è fondamentale per restare competitivi. Per Lotito, chiudere questa trattativa significherebbe non solo garantire rinforzi a gennaio, ma anche consolidare la stabilità economica del club nel medio periodo.

Se la firma arriverà nei tempi previsti, i tifosi biancocelesti potranno guardare con maggiore ottimismo alla sessione invernale, sperando in innesti mirati per inseguire gli obiettivi stagionali in Serie A ed Europa League.