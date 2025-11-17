 Lazio, ecco il primo 'acquisto' dei biancocelesti! La nuova aquila adesso è realtà: la presentazione sui canali ufficiali – FOTO
Lazio, ecco il primo 'acquisto' dei biancocelesti! La nuova aquila adesso è realtà: la presentazione sui canali ufficiali – FOTO

Lazio, torna a volare l’aquila: il mistero sulla nuova mascotte e la conferma che si tratta di... La rivelazione a sorpresa

Lazio, ricordo indelebile: il 17 novembre 1996 Signori firma una tripletta storica sul campo del Piacenza! Il ricordo del club

Calciomercato Lazio, occhi puntati su un fuoriclasse dell'Argentina. Ecco la situazione attuale

Calciomercato Lazio, Gila ha già le valige fatte? Ecco la situazione attuale dei biancocelesti

Lazio, ecco il primo ‘acquisto’ dei biancocelesti! La nuova aquila adesso è realtà: la presentazione sui canali ufficiali – FOTO

6 ore ago

La Lazio presenta ufficialmente la nuova aquila: il club biancoceleste celebra il simbolo della squadra con un annuncio speciale – FOTO

La Lazio ha presentato ufficialmente la sua nuova aquila attraverso un annuncio sui canali social del club. Nella foto diffusa, il maestoso rapace compare al centro sportivo Fersini, pronto a diventare il nuovo simbolo biancoceleste.

Dopo quasi un anno dall’ultimo volo di Olympia, la storica aquila della squadra, è arrivata una nuova compagna destinata a raccoglierne l’eredità. L’attesa dei tifosi era lunga e carica di curiosità, alimentata dal silenzio della società.

Ora l’annuncio è realtà: la nuova aquila presto potrebbe spiccare il volo all’Olimpico, regalando ai sostenitori un momento emozionante e riportando in scena una tradizione che da sempre accompagna la squadra capitolina.

