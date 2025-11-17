Lazio, ecco il primo ‘acquisto’ dei biancocelesti! La nuova aquila adesso è realtà: la presentazione sui canali ufficiali – FOTO

La Lazio presenta ufficialmente la nuova aquila: il club biancoceleste celebra il simbolo della squadra con un annuncio speciale – FOTO

La Lazio ha presentato ufficialmente la sua nuova aquila attraverso un annuncio sui canali social del club. Nella foto diffusa, il maestoso rapace compare al centro sportivo Fersini, pronto a diventare il nuovo simbolo biancoceleste.

Dopo quasi un anno dall’ultimo volo di Olympia, la storica aquila della squadra, è arrivata una nuova compagna destinata a raccoglierne l’eredità. L’attesa dei tifosi era lunga e carica di curiosità, alimentata dal silenzio della società.

Ora l’annuncio è realtà: la nuova aquila presto potrebbe spiccare il volo all’Olimpico, regalando ai sostenitori un momento emozionante e riportando in scena una tradizione che da sempre accompagna la squadra capitolina.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

