Lazio, per Nuno Tavares sarà una stagione da riscrivere: il neo tecnico Sarri crede nella sua rinascita

Condividi via email

Lazio, Nuno Tavares una stagione da riscrivere: il neo allenatore Sarri crede nella rinascita dell’esterno. I dettagli

Nonostante ci siano ancora margini di miglioramento nella condizione fisica e nella piena integrazione nei meccanismi difensivi, il terzino portoghese Nuno Tavares ha già cominciato a lasciare il segno nel ritiro estivo della S.S. Lazio. Classe 2000, ex Arsenal e Olympique Marsiglia, Tavares è stato tra i protagonisti della recente amichevole contro l’Avellino, distinguendosi per intensità e propositività sulla fascia sinistra.

Spinta costante e intesa con Zaccagni

Durante il test contro la formazione campana, Tavares ha mostrato grande dinamismo: ha percorso instancabilmente la corsia mancina, proponendosi con continuità in fase offensiva e arrivando più volte sul fondo. La sua presenza ha influenzato anche la posizione di Mattia Zaccagni, esterno offensivo noto per la sua tecnica e versatilità, che si è spesso accentrato per lasciare spazio alle discese del portoghese, sfruttate con decisione e lucidità.

Crescita atletica e continuità negli allenamenti

Il miglioramento atletico di Tavares rispetto alla scorsa stagione è evidente. A parte qualche giorno iniziale di gestione mirata, il difensore non ha saltato nemmeno una seduta di allenamento con il gruppo guidato da Maurizio Sarri, nuovo tecnico biancoceleste noto per il suo approccio intenso e disciplinato. Un netto passo avanti rispetto all’estate 2024, quando un infortunio muscolare lo costrinse a lasciare il campo dopo soli 22 minuti nel test contro il Trapani. Quell’infortunio fu l’inizio di una stagione complicata, segnata da ben otto stop fisici, spesso nei momenti decisivi del campionato.

Prospettive e tour in Turchia

Il percorso di crescita continuerà nella tournée in Turchia, dove lo staff tecnico punterà a perfezionare movimenti e sincronismi difensivi. Ma dal punto di vista atletico, i segnali sono incoraggianti: Tavares sembra finalmente sulla strada giusta per confermarsi una pedina importante nello scacchiere della Lazio.