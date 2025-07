Condividi via email

Lazio, ecco i numeri per la prossima stagione: tra conferme e clamorosi cambi, la lista completa dei biancocelesti

La S.S. Lazio si prepara con entusiasmo all’inizio della nuova stagione calcistica 2025/2026. I primi test estivi hanno già fornito indicazioni preziose non solo sul piano tecnico-tattico, ma anche sull’assegnazione definitiva dei numeri di maglia, elemento spesso ricco di significati personali per i giocatori e fonte di curiosità per i tifosi.

Cambio di numero per Nuno Tavares Il terzino portoghese Nuno Tavares, classe 2000, ha deciso di abbandonare il numero 30 per vestire la maglia numero 17, già storicamente indossata da importanti interpreti biancocelesti. Una scelta che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella sua esperienza a Roma, dopo le buone prestazioni nel finale della scorsa stagione.

Cataldi ritorna al 32 Danilo Cataldi, centrocampista romano e prodotto del vivaio laziale, torna al suo iconico numero 32. Uomo chiave nello scacchiere tattico dell’allenatore, Cataldi riafferma così il legame profondo con il club e con la tifoseria.

Nuovi volti, nuovi numeri Matteo Cancellieri, attaccante esterno classe 2002, indosserà la maglia numero 22, mentre Sana Fernandes, giovane talento di origini portoghesi con ampie prospettive di crescita, avrà il numero 31. Entrambi sono attesi per dare vivacità al reparto offensivo.

Elenco ufficiale dei numeri di maglia Nel corso delle amichevoli estive, la Lazio ha rivelato il quadro completo dei numeri che accompagneranno i calciatori nel campionato di Serie A. Tra conferme e novità, ogni scelta riflette ambizioni, tradizione e cambi generazionali.

La definizione dei numeri di maglia rappresenta il primo passo tangibile verso una nuova stagione, carica di aspettative sia sul fronte nazionale sia su quello europeo. I tifosi biancocelesti possono ora aggiornare le loro maglie e iniziare a sognare, spinti dall’entusiasmo e dalle ambizioni di una squadra che mira in alto.

Portieri: 35 Mandas, 55 Furlanetto, 59 Renzetti, 94 Provedel

Difensori: 2 Gigot, 3 Pellegrini, 4 Patric, 13 Romagnoli, 17 Nuno Tavares, 23 Hysaj, 25 Provstgaard, 29 Lazzari, 34 Gila, 44 Ruggeri, 77 Marusic

Centrocampisti: 5 Vecino, 6 Rovella, 7 Dele Bashiru, 8 Guendouzi, 21 Belahyane, 26 Basic, 32 Cataldi, 66 Pinelli

Attaccanti: 9 Pedro, 10 Zaccagni, 11 Castellanos, 14 Noslin, 18 Isaksen, 19 Dia, 22 Cancellieri, 31 Sana Fernandes.