Lazio, Nesta dice tutto: «Il derby? Parlo da laziale, quindi sono poco obiettivo. La Lazio ha sprecato un’occasione». Le sue dichiarazioni

In un’intervista rilasciata a Lottomatica.Sport, Alessandro Nesta, ex difensore centrale e punto di riferimento del calcio italiano, ha ripercorso alcune delle tappe più significative della sua carriera. Considerato tra i migliori interpreti del ruolo della sua generazione, l’ex capitano della Lazio ha riportato alla memoria momenti intensi e decisivi del suo percorso professionale.

DERBY – «Il derby? Parlo da laziale, quindi sono poco obiettivo. La Lazio ha sprecato un’occasione, non ho visto così forte la Roma che invece ha sfruttato tutto quello che la squadra di Sarri ha lasciato. Per i biancocelesti poteva essere una gara alla portata. I derby non sono mai belli, c’è sempre troppa tensione. Io sono cresciuto con questa stracittadina, ti entra nel cervello, la vivi sempre. E noi romani lo soffriamo tanto. A Roma il derby è così particolare per la storia delle due squadre, che hanno vinto poco. Per questo diventa un traguardo raggiungibile. E poi il calcio nella Capitale è eccezionale, la città ti trasmette proprio una tensione di un altro livello. È follia pura. A Milano queste cose non le ho mai percepite. La Lazio aveva bisogno di qualche giocatore solido, strutturato, che aiutasse e motivasse quello che c’è di buono. Erano necessari dei rinforzi, come per esempio in attacco. Il mercato è stato bloccato in estate, spero che a gennaio si faccia qualcosa. Dare alibi alla squadra è pericoloso. Io ci sono passato l’anno scorso, così i giocatori tendono a mollare e fai fatica a vincere le partite»

LAZIO DI ERIKSSON – «Squadra fortissima ma senza una grande mentalità. Una rosa così messa in un altro contesto avrebbe vinto la Champions League. Eravamo ragazzi di tanto talento, ma non avevamo nella testa come vincere. L’unico che ha portato la giusta mentalità era Mancini. Il gol più bello che ho mai visto in campo? Almeyda in Parma – Lazio»

