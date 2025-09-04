Lazio, ecco quando saranno impegnati i 7 nazionali: il calendario completo con le partite dei giocatori che lasciano Formello

Sette giocatori della Lazio hanno temporaneamente salutato il centro sportivo di Formello per rispondere alla convocazione delle loro rispettive Nazionali. Un esodo di talento che vedrà i beniamini biancocelesti impegnati sui campi di tutta Europa e Africa per le cruciali partite di qualificazione ai prossimi Mondiali e per alcuni test amichevoli.

A difendere i pali della Grecia ci sarà Christos Mandas. Il giovane portiere sarà protagonista nel doppio impegno per le qualificazioni mondiali: prima in casa contro la Bielorussia, venerdì 5 settembre, e poi nella difficile trasferta contro la Danimarca, lunedì 8 settembre.

Sulle fasce difensive, Nuno Tavares si unirà al suo Portogallo. Per lui all’orizzonte ci sono due sfide valide per il pass mondiale: sabato 6 settembre in Armenia e, successivamente, martedì 9 in Ungheria. Anche il veterano Elseid Hysaj sarà in campo con la sua Albania, prima nell’amichevole di giovedì 4 settembre contro Gibilterra e poi nel più impegnativo incontro di qualificazione mondiale contro la Lettonia, previsto per martedì 9.

Grande attesa per il contingente italiano, con Nicolò Rovella e Mattia Zaccagni chiamati a rappresentare l’Azzurro. Il duo laziale affronterà l’Estonia venerdì 5 settembre, per poi volare in Israele per la partita di lunedì 8, due tappe fondamentali nel percorso della Nazionale.

Infine, il reparto offensivo vede protagonisti Fisayo Dele-Bashiru e Boulaye Dia. Il primo sarà impegnato con la Nigeria nel doppio confronto per le qualificazioni mondiali contro il Rwanda, sabato 6, e il Sudafrica, martedì 9. Dia, con il suo Senegal, scenderà in campo venerdì 5 contro il Sudan e martedì 9 nella complessa trasferta contro la Repubblica Democratica del Congo. I giocatori faranno ritorno alla base dopo il 9 settembre, pronti a rituffarsi negli impegni del club.