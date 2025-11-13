Lazio quotata al Nasdaq, Least Squares chiarisce: «La Lazio è già quotata in borsa, ma non usufruisce dei suoi vantaggi. Situazione finanziaria complessa»

Lazio quotata al Nasdaq, Least Squares chiarisce. Le parole dell’esperto sulla situazione finanziaria dei biancocelesti e le voci a riguardo

In un intervento a Radio Laziale, Least Squares, esperto economico e analista finanziario, ha fatto il punto sulla situazione economica e finanziaria della Lazio, discutendo di temi cruciali come il mercato di gennaio, le prospettive future della società e la possibilità di una quotazione al Nasdaq, prendendo anche spunto dall’esperienza del Cadice, recentemente entrato nel mercato statunitense.

SUL NASDAQ E IL CADICE – «Nelle casse del Cadice, oltre a un bel po’ di pubblicità, sono entrati circa 8-10 milioni di dollari, non 400 come si dice. A quotarsi al Nasdaq non è stato il Cadice, ma una società giovane chiamata Nomadar. Ha delle linee di business variegate, come investimenti immobiliari, ecc. Hanno delle idee chiare».

LA LAZIO E IL NASDAQ – «La Lazio è già quotata in borsa, ma non usufruisce dei suoi vantaggi. Non fa aumenti di capitale, per esempio. Oppure dovrebbe avere una maggior trasparenza accedendo più facilmente all’indebitamento bancario, come il finanziamento, per cui però Lotito ha sempre escluso. La Lazio sta in borsa perché molto probabilmente ci si è trovata ed è costoso uscirne».



SULLE POSSIBILITÀ DI QUOTAZIONE AL NASDAQ – «È possibile che la Lazio faccia come il Cadice e si quoti al Nasdaq, ma parliamo di fanta-economia. Servirebbe molto tempo e un progetto serio per attirare investitori, non è una cosa che si fa dall’oggi al domani».

SULLA GESTIONE SOCIETARIA – «Oggi, per il consiglio di sorveglianza che fa parte del management della società, l’assemblea ha votato una sola lista di candidati, che era quella espressa da Lotito. Non ce n’erano altre, per poterlo fare bisogna avere almeno il 2,5% delle azioni»,

SULLA VALUTAZIONE DELLA LAZIO – «Non mi occupo di valutazioni o di valore della società, mi rifaccio a delle stime di KPMG. L’ultima che è stata diffusa lo scorso maggio relativa al valore di mercato della Lazio è di circa 550 milioni di euro».