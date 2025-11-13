 Calciomercato, Least Squares: «Per operare serve questo»
Calciomercato Lazio, Least Squares: ««Per operare senza restrizioni al mercato di gennaio serve questo. Mercato di gennaio a saldo zero, rischio blocco per l’estate»

Cancellieri Lazio, faccia a faccia tra la società biancoceleste e l’agente dell'attaccante! Sul tavolo il futuro del giovane esterno e l’ipotesi di un rinnovo

Lazio, rivoluzione in arrivo: Sarri pronto a rinunciare ai nuovi acquisti, la lista dei possibili addii nel mercato di gennaio

Calciomercato Lazio, il 'piccolo' Milinkovic per Sarri? La dirigenza biancoceleste segue da vicino un centrocampista di talento e di prospettiva

Lazio, sfuma un obiettivo? Quel giocatore si è fatto male in Nazionale e i tempi di recupero sono lunghi. La decisione di Fabiani

Le dichiarazioni di Least Squares sulla situazione economica della Lazio. Le sue parole riguardo il calciomercato

In un intervento ai microfoni di Radio Laziale, Least Squares, esperto economico e analista finanziario, ha fatto il punto sulla situazione economica-finanziaria della Lazio in vista del mercato di gennaio e delle sfide future legate agli indici di bilancio.

Il focus si è concentrato sulla capacità della società di operare sul mercato, sul rispetto delle soglie economiche e sul possibile blocco delle operazioni di mercato se non verranno rispettate le condizioni richieste.

SUL MERCATO DI GENNAIO – «Per operare senza restrizioni al mercato di gennaio, l’indicatore che verrà valutato al 30 settembre deve essere inferiore alla soglia di 0,8. Oggi non possiamo sapere se la Lazio l’abbia rispettato o meno, credo che in società abbiano le idee chiare. Io ho fatto dei piccoli calcoli: la Lazio dovrebbe essere leggermente sopra la soglia, circa allo 0,81 con un deficit di 3-4 milioni. Se la mia stima è corretta, la Lazio potrà fare mercato solo a saldo zero e senza poter rinnovare i contratti con un aumento. Qualora Lotito immettesse dei capitali per questa somma, sempre ipotizzando, allora questi vincoli verrebbero rimossi e quindi si potrebbe fare mercato libero, quantomeno formalmente».

SUL MERCATO ESTIVO – «Per il mercato estivo, il momento del check sarà al 31 marzo. La situazione lì è un po’ più problematica. L’elemento cardine è il valore soglia, che a oggi è 0,7, ma potrebbe tornare anche a 0,8 sotto pressione dei club. A mio avviso, è impossibile che la Lazio rispetti la nuova soglia a marzo, servirebbero tantissime plusvalenze. Si prefigura quindi ancora lo spettro del mercato bloccato, che andrebbe evitato operando bene sul mercato a gennaio».

GLI INDICI ECONOMICI – «Le Noif dicono che un club ha il mercato bloccato se non rispetta le soglie per due volte consecutive. Se il limite fosse 0,7, a marzo per la Lazio non ci sarebbe proprio dubbio. Ma il mercato potrebbe essere bloccato anche per un peggioramento dell’indicatore, ma servono dei ricavi».

SULLE PLUSVALENZE E L’AUMENTO DI CAPITALE – «La plusvalenza viene imputata per intero nel bilancio quando si realizza. Quelle di gennaio verrebbero inserite a marzo. La plusvalenza è la differenza tra il prezzo di vendita del calciatore e il valore di bilancio del giocatore, che si calcola sottraendo il prezzo che la società ha pagato al costo che il club ha ammortizzato nel tempo».

SUL BLOCCO DEL MERCATO ESTIVO – «Il problema del blocco del mercato estivo è il non aver rispettato i tre indicatori. Quello che era più vicino al limite era quello di indebitamento, probabilmente se alla Lazio avessero interpretato correttamente le norme avrebbero potuto agirare il margine e far rientrare questo terzo parametro».

