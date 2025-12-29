 Lazio Napoli, Sarri contro Conte: solo due incroci tra i due
Lazio Napoli, Sarri contro Conte: in carriera solo due incroci tra i due tecnici! Ecco il dato degli scontri diretti in vista del match che aprirà il 2026 biancoceleste

Sarri Ronaldo
Db Torino 02/11/2019 - campionato di calcio serie A / Torino-Juventus / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri-Cristiano Ronaldo

Lazio Napoli, Sarri contro Conte: in carriera solo due incroci tra i due tecnici! Ecco il dato degli scontri diretti in vista del match che aprirà il 2026 biancoceleste

Lazio contro Napoli non sarà soltanto una sfida di classifica, ma anche un confronto diretto tra due allenatori simbolo del calcio italiano: Maurizio Sarri e Antonio Conte. Un incrocio che, numeri alla mano, resta quasi inedito.

I due tecnici si sono affrontati appena due volte in carriera, entrambe nella stagione 2019/2020. In quell’annata Sarri sedeva sulla panchina della Juventus, mentre Conte guidava l’Inter. Due sfide ad alta tensione, decisive anche nella corsa allo scudetto, che hanno segnato l’unico vero precedente tra i due allenatori.

Il bilancio è nettamente favorevole a Sarri: due vittorie su due, nessun pareggio e nessuna sconfitta contro Conte. Un dato che rende il Comandante imbattuto negli scontri diretti con l’attuale tecnico del Napoli, anche se il campione statistico resta ovviamente limitato.

La gara in programma domenica alle 12:30 all’Olimpico rappresenterà dunque il terzo confronto assoluto tra Sarri e Conte, il primo con il tecnico toscano alla guida della Lazio e quello salentino sulla panchina partenopea. Una sfida che aggiunge ulteriore fascino a un match già carico di significati tecnici, tattici ed emotivi, pronto a scrivere un nuovo capitolo di un duello rarissimo ma già significativo.

