Lazio Napoli, Conte affronta i biancocelesti: le statistiche del tecnico dei partenopei contro la squadra di Sarri in carriera parlano chiaro! I numeri

La diciottesima giornata di Serie A è ormai alle porte e vedrà la Lazio ospitare allo stadio Olimpico il Napoli. Il match è in programma domenica alle ore 12:30 e rappresenta un appuntamento chiave per entrambe le squadre, impegnate nella lotta per le posizioni europee.

La sfida porta con sé anche un interessante dato statistico legato a Antonio Conte, allenatore dei partenopei, che nel corso della sua carriera ha affrontato la Lazio 15 volte. Il bilancio sorride al tecnico salentino: 7 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte contro i biancocelesti.

Conte ha incrociato la Lazio guidando tre club diversi: Juventus, Inter e ora il Napoli. In tutte queste esperienze, le sue squadre sono spesso riuscite a mettere in difficoltà la formazione romana, costruendo un rendimento complessivamente positivo.

I numeri raccontano dunque di un allenatore che storicamente ha saputo trovare le contromisure giuste contro la Lazio. Domenica, però, il campo dell’Olimpico offrirà un nuovo capitolo di questo confronto, con i biancocelesti decisi a ribaltare una tradizione che, almeno nei precedenti di Conte, pende dalla parte degli avversari.