Lazio Napoli, Sarri ritrova il suo passato e… trema: le statistiche del tecnico dei biancocelesti contro i partenopei preoccupano! I dettagli

Si avvicina la diciottesima giornata di Serie A per la Lazio di Maurizio Sarri, attesa da una sfida dal forte sapore simbolico. All’Olimpico arriverà infatti il Napoli, club con cui il tecnico toscano ha un legame profondo e una lunga storia di confronti diretti.

Nel corso della sua carriera, Sarri ha affrontato il Napoli 13 volte, con un bilancio complessivo che pende leggermente a sfavore: 4 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. Il primo incrocio risale alla stagione 2005/2006, quando l’allenatore sedeva sulla panchina del Pescara e venne battuto 2-0 al San Paolo dai partenopei. Da lì, una serie di confronti che hanno accompagnato la crescita professionale del tecnico, fino ai duelli più recenti da allenatore della Lazio.

Limitando l’analisi alle sfide disputate alla guida dei biancocelesti, i precedenti contro il Napoli sono sei, con due vittorie, un pareggio e tre sconfitte. L’ultimo confronto risale al gennaio 2024, quando Lazio e Napoli si fermarono sullo 0-0 all’Olimpico, in una gara equilibrata e combattuta.

Numeri e storia raccontano di un avversario ostico per Sarri, ma anche di un confronto sempre carico di significati personali e tecnici. La prossima sfida rappresenterà quindi non solo un passaggio importante per la classifica, ma anche un nuovo capitolo di un duello che accompagna da anni il percorso dell’allenatore biancoceleste.

