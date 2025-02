Lazio Napoli, Baroni sulla scia di Zeman: cerca quel record contro i partenopei. Un obiettivo nel mirino

Lazio Napoli, Baroni cerca quel record che appartiene a Zeman contro i partenopei: il tecnico ha questo traguardo nel mirino

Come ricordato dal Corriere dello Sport, sabato sarà già giorno di gara per la Lazio, che ospiterà il Napoli nel match valido per la 25esima giornata di questo campionato. Baroni va a caccia del record di Zeman.

E’ infatti dal lontano 1994/95 che i biancocelesti non battono i partenopei almeno tre volte in una stagione. Quella volta furono due in Coppa e la prima, un 5-1, all’Olimpico in campionato.