Lazio, morale sotto i tacchetti: e in caso di un altro ko col Genoa… La situazione. Si rischia un clamoroso record negativo

Un derby perso che ha lasciato ferite profonde e un inizio di stagione che sta assumendo i contorni della crisi. In casa Lazio il morale è a terra. La squadra di Maurizio Sarri si prepara alla trasferta di questa sera contro il Genoa con il peso di un avvio di campionato disastroso, un quadro reso ancora più complesso da infortuni, squalifiche e un’atmosfera interna non del tutto serena.

A preoccupare più di ogni altra cosa è il ruolino di marcia lontano dall’Olimpico, finora semplicemente da incubo. Le prime due partite giocate in trasferta si sono concluse con altrettante sconfitte, contro le neopromosse Como e Sassuolo, due battute d’arresto che hanno messo a nudo le fragilità di una squadra che appare smarrita e vulnerabile.

Questa sera, a Marassi, la Lazio non gioca solo per i tre punti, ma per scongiurare un crollo statistico che riporterebbe il club indietro di oltre mezzo secolo. Come sottolineato da Il Messaggero, un’eventuale terza sconfitta esterna consecutiva rappresenterebbe la peggior partenza in trasferta dal lontanissimo campionato 1969-70. Un record negativo che pesa come un macigno sulla vigilia della squadra.

Ma i fantasmi statistici non finiscono qui. Più in generale, la Lazio non subisce tre ko di fila lontano dalle mura amiche in Serie A dal maggio del 2021; in quell’occasione la striscia negativa si allungò addirittura a quattro partite, con l’aggravante di non riuscire a segnare nemmeno un gol in tre di queste.

Ecco perché la sfida contro il Genoa assume un’importanza capitale. Serve una reazione d’orgoglio, una prestazione per rialzare la testa e invertire una tendenza pericolosa. Farlo, nonostante le assenze e le difficoltà, è diventato un imperativo per non sprofondare in una crisi ancora più profonda e per non scrivere una delle pagine più nere della storia recente del club.