Lazio, Lotito chiede l’intervento divino: vuol far benedire la squadra per scacciare il malocchio

Lazio, retroscena: Lotito vuol far benedire la squadra per scacciare il malocchio. Il presidente chiede l’intervento divino

Un avvio di stagione da incubo, un derby perso che brucia ancora e una sfortuna che sembra essersi accanita sulla squadra. In casa Lazio l’atmosfera è pesante. Con tre sconfitte nelle prime quattro partite di campionato, la squadra di Maurizio Sarri è in piena crisi di risultati e di fiducia. L’unica vittoria, il 4-0 contro l’Hellas Verona, appare come un’illusoria oasi nel deserto di un inizio di stagione caratterizzato da prestazioni deludenti e zero gol nelle altre tre gare.

La sconfitta nella stracittadina contro la Roma ha rappresentato il culmine della frustrazione. Una partita decisa non solo dalla superiorità avversaria, ma condizionata da errori individuali marchiani, come quelli di Tavares e Dia, e suggellata da una dose di sfortuna quasi beffarda: lo sfortunatissimo palo colpito da Cataldi al 94′, che ha negato alla Lazio un pareggio che sarebbe stato preziosissimo per il morale.

Di fronte a un mix di colpe e sfortuna, e con il mercato chiuso che impedisce interventi sulla rosa, il presidente Claudio Lotito ha deciso di giocare una carta tanto insolita quanto disperata: l’intervento divino. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, il patron biancoceleste, esasperato dalla situazione, avrebbe intenzione di far benedire la squadra per scacciare il malocchio.

L’idea, che Lotito avrebbe inizialmente “bofonchiato” a mezza voce durante un convegno di Forza Italia, starebbe ora per diventare un’azione concreta. Il presidente sarebbe pronto ad affidarsi, come già avvenuto in passato in altri momenti difficili, a Don Matteo Galloni, sacerdote della Fondazione Amore e Libertà Onlus. Un tentativo estremo di esorcizzare la crisi, affidando alla fede e alla benevolenza divina le speranze di una rapida inversione di tendenza che, al momento, il campo non sembra in grado di garantire.