Lazio Monza, le pagelle dei quotidiani: Romero decisivo, Marcos Antonio poco lucido

La Lazio ha battuto 1-0 il Monza ieri sera all’Olimpico con un gol di Luka Romero: le pagelle dei quotidiani sportivi e non sulla sfida

La Lazio è salita al secondo posto in classifica, alla pari del Milan, con la vittoria di ieri sera per 1-0 contro il Monza grazie alla rete decisiva di Luka Romero. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi e non:

CORRIERE DELLO SPORT

Provedel 6; Lazzari SV, Marusic 6, Casale 6.5, Romagnoli 7, Hysaj 6.5; Milinkovic 6, Marcos Antonio 5, Cataldi 6.5, Vecino 5, Basic 6.5; Cancellieri 5, Romero 7.5, Felipe Anderson 6.5, Pedro 6, Immobile SV; Sarri 6.5.

GAZZETTA DELLO SPORT

Provedel 6; Lazzari 6, Marusic 6.5, Casale 6, Romagnoli 6.5, Hysaj 5; Milinkovic 6, Marcos Antonio 5.5, Cataldi 6.5, Vecino 6, Basic 6; Cancellieri 5.5, Romero 7, Felipe Anderson 6.5, Pedro 7, Immobile SV; Sarri 6.5.

TUTTOSPORT

Provedel 6; Lazzari 6, Marusic 6.5, Casale 6.5, Romagnoli 7, Hysaj 5.5; Milinkovic 5, Marcos Antonio 5, Cataldi 6.5, Vecino 5, Basic 7; Cancellieri 5, Romero 7, Felipe Anderson 6, Pedro 6.5, Immobile SV; Sarri 7.

IL MESSAGGERO

Provedel 6; Lazzari 6, Marusic 6, Casale 6, Romagnoli 6, Hysaj 6; Milinkovic 6, Marcos Antonio 5, Cataldi 6.5, Vecino 5.5, Basic 6.5; Cancellieri 5, Romero 7, Felipe Anderson 6, Pedro 7, Immobile SV; Sarri 7.