Calciomercato Lazio, Miretti fortemente nel mirino della squadra biancoceleste. La situazione attuale - Lazio News 24

Lazio, la situazione che vede i biancocelesti in pressing anche per Miretti

La Lazio si prepara alla sessione di gennaio del Calciomercato Lazio con l’obiettivo di operare principalmente a saldo zero: ogni possibile acquisto dovrà essere bilanciato da una cessione. La decisione finale della Commissione sul mercato del club biancoceleste è attesa a breve, mentre Lotito e il direttore sportivo Fabiani lavorano insieme a Sarri per individuare i rinforzi più adatti, in particolare a centrocampo.

Tra i nomi emersi nelle ultime settimane figurano Loftus-Cheek del Milan e Samardzic e Brescianini dell’Atalanta, giocatori valutati come profili in grado di aumentare qualità e fisicità al reparto mediano della squadra. Secondo quanto riportato da Il Tempo, tra le idee del club c’è anche Fabio Miretti della Juventus, classe 2003, che non ha trovato molto spazio con Tudor e Spalletti. Finora, Miretti ha collezionato solo otto presenze stagionali, per un totale di 283 minuti giocati, con un assist in Champions League. La Lazio segue con attenzione il suo profilo, valutando la possibilità di un inserimento in rosa che possa garantire duttilità e freschezza alla mediana.

Il Calciomercato Lazio di gennaio sarà quindi improntato alla prudenza e alla gestione oculata del bilancio, con operazioni mirate a rinforzare la squadra senza stravolgere l’organico. Le scelte della dirigenza e di Sarri saranno fondamentali per completare un reparto chiave come quello di centrocampo, dove qualità tecnica, capacità di inserimento e dinamismo sono elementi indispensabili.

In sintesi, la sessione invernale della Lazio si prospetta strategica: Lotito, Fabiani e Sarri stanno valutando attentamente ogni possibile movimento, tra giovani prospetti e giocatori già affermati, per garantire continuità tecnica e competitività alla squadra senza compromettere la stabilità economica del club.

