 Lazio Milan, Olimpico unito nella protesta: striscioni esposti in ogni settore, il racconto
Connect with us

Coppa Italia News

Lazio Milan, Olimpico unito nella protesta: striscioni esposti in ogni settore, il racconto

Coppa Italia Hanno Detto

Lazio, Sarri nel post gara: «Siamo contenti del passaggio. Dopo San Siro ho visto i ragazzi mortificati»

Coppa Italia News

Pagelle Lazio Milan, i TOP e FLOP della sfida di Coppa Italia

Coppa Italia News

Lazio Milan 1-0: grande vittoria dei biancocelesti e pass per i quarti raggiunto! Decide la rete di Zaccagni!

Coppa Italia News

Moviola Lazio Milan, l'episodio chiave della sfida di Coppa Italia

Coppa Italia

Lazio Milan, Olimpico unito nella protesta: striscioni esposti in ogni settore, il racconto

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Stadio Olimpico Tifosi Lazio Europa League
Stadio Olimpico Tifosi Lazio Europa League

Lazio Milan, Olimpico tutto unito nella protesta: striscioni esposti in ogni settore! Ecco che cosa è successo

La sfida di Coppa Italia tra Lazio e Milan è stata preceduta da uno striscione eloquente esposto dalla Curva Nord: “Oltre alla faccia ci mettiamo anche il cuore”. Un messaggio forte, lanciato poco prima del fischio d’inizio.

Lo stesso striscione è comparso in tutti i settori dello Stadio Olimpico – dalla Tribuna Tevere alla Curva Maestrelli, fino ai Distinti – a testimonianza di un fronte compatto e di una protesta condivisa da tutta la tifoseria biancoceleste.

Come annunciato, i sostenitori della Lazio hanno scelto di proseguire la contestazione alla società restando in silenzio per i primi 15 minuti, così come già accaduto nella gara casalinga contro il Verona.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.