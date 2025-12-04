Coppa Italia
Lazio Milan, Olimpico unito nella protesta: striscioni esposti in ogni settore, il racconto
La sfida di Coppa Italia tra Lazio e Milan è stata preceduta da uno striscione eloquente esposto dalla Curva Nord: “Oltre alla faccia ci mettiamo anche il cuore”. Un messaggio forte, lanciato poco prima del fischio d’inizio.
Lo stesso striscione è comparso in tutti i settori dello Stadio Olimpico – dalla Tribuna Tevere alla Curva Maestrelli, fino ai Distinti – a testimonianza di un fronte compatto e di una protesta condivisa da tutta la tifoseria biancoceleste.
Come annunciato, i sostenitori della Lazio hanno scelto di proseguire la contestazione alla società restando in silenzio per i primi 15 minuti, così come già accaduto nella gara casalinga contro il Verona.
