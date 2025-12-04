 Lazio Milan LIVE: sintesi, tabellino e cronaca
Lazio Milan 0-0 LIVE: inizia la ripresa!

Moviola Lazio Milan LIVE, l'episodio chiave della sfida di Coppa Italia

Lazio Milan, parla Fabiani: «San Siro? A caldo abbiamo preferito non parlare, ecco perchè. Sarri? Lui è il nostro faro e la nostra guida»

Formazioni ufficiali Lazio Milan, le scelte dei di Sarri e Allegri per gli ottavi di finale di Coppa Italia

Lazio Milan, il fattore campo potrebbe essere decisivo? I numeri premiano i biancocelesti. Ecco tutti i dettagli

9 minuti ago

Lazio Milan: segui sintesi, tabellino, cronaca e live del match degli ottavi di finale di Coppa Italia. Calcio d’inizio alle 21:00 all’Olimpico

Alle 21.00 allo stadio Olimpico di Roma c’è Lazio Milan , sfida valida perper gli ottavi di finale di Coppa Italia 2025/2026. Segui il LIVE su Lazionews24

45′ – Occasione grossa per la Lazio: dal corner di Basic, Maignan smanaccia sui piedi di Isaksen che calcia al volo, bravissimo il francese a opporsi

38′ – Altra mischia in area della Lazio, ma Loftus-Cheek due volte non riesce a concludere in maniera decisa e Mandas blocca

20′ – La Lazio continua con il giro palla ma il Milan si chiude bene e non concede la possibilità del tiro

10′ – Errore in uscita di De Winter che regala palla a Guendouzi: il passaggio del francese a Castellanos è però dosato male e l’argentino non riesce a calciare

Inizia la sfida!

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Tavares, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Dia, Noslin, Pedro, Cancellieri. All. Maurizio Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Sala, Modric, Pulisic, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE – Tabellone Coppa Italia 2025/2026: date, turni, partite e risultati

