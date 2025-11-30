Lazio Milan, sfida di Coppa Italia dal sapore di rivincita: atmosfera infuocata all’Olimpico

Lazio Milan accende Roma: l’Olimpico si prepara a una notte di fuoco per la ‘rivincita’ della sfida contro i rossoneri

I tifosi rossoneri non hanno avuto nemmeno il tempo di godersi fino in fondo la sofferta vittoria in campionato: il Milan è già chiamato a tornare in campo contro la stessa avversaria, la Lazio. Questa volta, però, la posta in palio è ancora più alta: l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. L’appuntamento è fissato per giovedì sera alle 20:45 nello storico palcoscenico dello stadio Olimpico di Roma, pronto a trasformarsi in una bolgia.

Le novità tattiche con Allegri

La sfida non è soltanto un replay della gara di Serie A, ma rappresenta un banco di prova cruciale per il nuovo corso intrapreso dal club di via Aldo Rossi. In panchina siede Massimiliano Allegri, tornato alla guida del Milan con l’obiettivo di imprimere una svolta di mentalità e tattica. L’allenatore toscano dovrebbe optare per un turnover mirato, senza stravolgere l’ossatura principale, così da affrontare la Lazio con la massima concentrazione.

Gli occhi saranno puntati sul centrocampo e sulla fascia sinistra, da sempre punti di forza del Diavolo. In particolare, Rafael Leão è chiamato a recitare un ruolo da protagonista: la sua velocità e la capacità di spaccare le difese potrebbero rivelarsi decisive in una notte che vale molto.

La visione di Tare e il mercato

Dietro le quinte, il lavoro non si ferma. Igli Tare, nuovo Direttore Sportivo del Milan ed ex dirigente biancoceleste, è già al centro della scena. La sua conoscenza del calcio italiano e della Lazio rappresenta un vantaggio strategico per i rossoneri. La Coppa Italia è considerata un obiettivo fondamentale: sollevare un trofeo significherebbe dare slancio e fiducia anche in vista dei prossimi impegni europei.

Tare ha già iniziato a monitorare giovani talenti in vista della prossima sessione di mercato, ma per ora l’attenzione è tutta rivolta alla doppia sfida con la Lazio. Consolidare la solidità difensiva mostrata nelle ultime uscite e migliorare la finalizzazione sotto porta sono i due obiettivi immediati.

Giovedì sera, dunque, l’Olimpico sarà teatro di una partita che promette scintille: il Milan cerca la rivincita e la Lazio vuole difendere il proprio orgoglio. Una sfida che vale molto più di un semplice passaggio del turno.

