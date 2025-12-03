Lazio Milan in Coppa Italia, Sarri valuta novità in attacco: Castellanos verso il ritorno dal primo minuto! Ballottaggio aperto con Dia per la maglia da titolare

Lazio Milan in Coppa Italia, Sarri valuta novità in attacco: Taty insidia Dia per una maglia da titolare. Le riflessioni del tecnico biancoceleste

La Lazio è entrata in una fase cruciale della stagione, con due appuntamenti ravvicinati e di grande peso contro il Milan: prima il match di campionato a San Siro, poi gli ottavi di Coppa Italia, ancora contro i rossoneri. Tempi strettissimi che hanno lasciato a Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, margini ridotti per definire la formazione titolare. Le ultime valutazioni continueranno nella rifinitura del pomeriggio, con diversi nodi ancora da sciogliere in ogni reparto.

Uno dei dubbi principali riguarda l’attacco, dove il ballottaggio per la maglia da centravanti è più aperto che mai. Come riportato da Il Corriere dello Sport, prende quota la tentazione Taty Castellanos, attaccante argentino classe 1998, tornato in campo sabato scorso dopo l’infortunio muscolare che lo aveva tenuto fermo dall’inizio di ottobre. La sua capacità di attaccare la profondità e di dialogare con i compagni offre a Sarri un’opzione diversa, più dinamica, rispetto alle ultime uscite.

Dall’altra parte c’è Boulaye Dia, punta senegalese del 1996, reduce da diverse prestazioni opache che non hanno convinto del tutto lo staff tecnico. Il giocatore, inoltre, è prossimo alla partenza per la Coppa d’Africa, elemento che potrebbe influenzare le scelte dell’allenatore nella gestione delle rotazioni.

Il testa a testa resta equilibrato: Castellanos prova a sfruttare la ritrovata disponibilità per contendere il posto, mentre Dia cerca di difendere la titolarità nonostante il momento complicato. Sarri, come sempre, si affiderà alle indicazioni della rifinitura e allo stato di forma dei suoi uomini per sciogliere definitivamente le riserve.

Una scelta che potrebbe incidere non solo sulla sfida di San Siro, ma anche sulle strategie in vista della successiva gara di Coppa Italia, con una Lazio che punta a trovare continuità e concretezza nel reparto offensivo.

