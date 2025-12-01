Lazio Milan, ecco chi sarà l’arbitro della sfida di Coppa Italia: è ufficiale la designazione

Lazio Milan, ecco le scelte dall’AIA! Svelato chi sarà a dirigere la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia: ecco la designazione

La Coppa Italia Frecciarossa entra nel vivo con una sfida dal sapore storico: Lazio e Milan si ritrovano di fronte negli ottavi di finale. Allo Stadio Olimpico di Roma, i biancocelesti di Sarri e i rossoneri di Allegri si giocano l’accesso ai quarti in un match che promette intensità e spettacolo. Una rivalità che ha già scritto pagine importanti nella competizione e che ora torna a infiammare il calendario di dicembre.

LAZIO – MILAN Giovedì 04/12 h. 21.00

GUIDA (foto)

LO CICERO – DEI GIUDICI

IV: DOVERI

VAR: PEZZUTO

AVAR: AURELIANO

