Lazio Milan, ecco chi sarà l’arbitro della sfida di Coppa Italia: è ufficiale la designazione
La Coppa Italia Frecciarossa entra nel vivo con una sfida dal sapore storico: Lazio e Milan si ritrovano di fronte negli ottavi di finale. Allo Stadio Olimpico di Roma, i biancocelesti di Sarri e i rossoneri di Allegri si giocano l’accesso ai quarti in un match che promette intensità e spettacolo. Una rivalità che ha già scritto pagine importanti nella competizione e che ora torna a infiammare il calendario di dicembre.
LAZIO – MILAN Giovedì 04/12 h. 21.00
GUIDA (foto)
LO CICERO – DEI GIUDICI
IV: DOVERI
VAR: PEZZUTO
AVAR: AURELIANO
