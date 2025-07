Lazio: Mercato bloccato in entrata, imperativo sfoltire la rosa per Sarri

Lazio, con il mercato bloccato in entrata i biancocelesti hanno anche l’imperativo di sfoltire la rosa: il punto sulle uscite

Con il mercato in entrata bloccato, la Lazio si trova di fronte a un compito arduo: sfoltire la rosa per superare i divieti imposti entro il 30 settembre, condizione necessaria per potersi permettere di operare in entrata a gennaio. Il presidente Claudio Lotito è chiamato a piazzare gli esuberi, un compito che si rivela più complesso del previsto. Come riportato dal Corriere dello Sport, in cima alla lista dei partenti ci sono Kamenovic e Fares, entrambi non convocati per il ritiro a Formello, un chiaro segnale della loro posizione all’interno del progetto tecnico.

Kamenovic, il cui contratto scade tra un anno, potrebbe lasciare il club a parametro zero tra 12 mesi. Tuttavia, il direttore sportivo Fabiani sta cercando di anticipare i saluti attraverso una buonuscita, un’operazione complessa ma necessaria per liberare un posto. Il serbo è rientrato dalla parentesi all’Yverdon, dove un anno fa aveva rinnovato il prestito. Purtroppo, una serie di infortuni muscolari ha condizionato la sua ultima stagione, facendogli collezionare solo 9 presenze complessive e tenendolo ai box da dicembre a maggio. A lui si aggiunge Fares, il cui ingaggio pesante di 1,2 milioni di euro l’anno rappresenta un freno significativo a qualsiasi possibile operazione di mercato. Nonostante le cessioni di Tchaouna al Burnley e il riscatto di Casale per 6,5 milioni da parte del Bologna, le uscite finora non bastano. Sono necessarie altre cessioni per far rientrare il “costo del lavoro allargato”, l’unico parametro che ancora blocca il mercato biancoceleste. La decisione finale spetterà a Sarri sulla composizione della lista dei 25 giocatori per il campionato.