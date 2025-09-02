Lazio, Mellone sicuro: «Reazione importante di questa squadra dove va sottolineata una cosa» - Lazio News 24

Lazio, Mellone analizza l’avvio di stagione: «Tra Como e Verona due volti opposti. Tifosi da applausi»

Il difficile inizio di stagione della Lazio ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Tra gli interventi più significativi c’è stato quello di Angelo Mellone, che ai microfoni di Radiosei ha commentato l’altalenante avvio dei biancocelesti, soffermandosi sia sull’aspetto tecnico che su quello emotivo.

L’esordio shock contro il Como in Coppa Italia ha lasciato molti dubbi, mentre la brillante vittoria contro il Verona in campionato ha mostrato un volto completamente diverso della squadra guidata da Maurizio Sarri.

«Quella vista a Como non era la Lazio, o meglio, era una versione imbarazzante della squadra. Una prestazione ai limiti del disastroso, con segnali allarmanti su tutti i fronti», ha spiegato Mellone. «Contro il Verona, invece, abbiamo visto una Lazio decisamente più brillante, tonica, concreta. E un Castellanos finalmente incisivo: magari giocasse sempre così».

Mellone ha poi evidenziato la tendenza della squadra capitolina a rendere meglio contro le squadre di medio-bassa classifica. «Sembra già emergere un dato: la Lazio, contro le cosiddette “piccole”, c’è. È un segnale positivo, ma bisogna crescere in continuità e mentalità».

Oltre all’aspetto tecnico, il giornalista ha voluto sottolineare il ruolo fondamentale dei tifosi biancocelesti, sempre presenti nonostante le difficoltà. «La risposta del popolo laziale a un’estate difficile, per certi versi surreale e perfino incomprensibile, è stata straordinaria. Ancora una volta, la gente ha dimostrato un attaccamento fuori dal comune. Questo va riconosciuto e rispettato».

E su questo punto Mellone lancia un messaggio chiaro alla società: «La Lazio deve fare tesoro della forza del proprio pubblico. Questo non significa approfittarsene, ma valorizzarlo come un patrimonio emotivo da proteggere. È un valore aggiunto in termini di lealtà, educazione e responsabilità».

La Lazio, dunque, si ritrova in un momento chiave della stagione: una fase in cui la squadra deve trovare equilibrio, mentre l’ambiente continua a sostenere senza riserve. Le prossime partite diranno molto sul vero volto di questo gruppo e sulla capacità di reagire con maturità dopo una partenza a due facce.