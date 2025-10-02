Lazio, come sta Marusic: sospiro di sollievo! L’esito degli esami e cosa filtra verso il Torino, le ultime sulle condizioni del montenegrino

Un assist atteso 953 giorni, una gioia che si trasforma in dolore nell’arco di un istante. La serata di Marassi ha regalato ad Adam Marušić un record agrodolce: il ritorno al passaggio vincente, interrotto bruscamente da un problema muscolare che ha fatto tremare la Lazio. Ora, dopo gli esami strumentali, arriva un sospiro di sollievo, anche se l’emergenza non è del tutto rientrata.

Il momento dell’infortunio è stato quasi surreale. Proprio mentre serviva a Castellanos la palla del gol, il montenegrino ha sentito tirare il flessore, accasciandosi a terra. La paura di una lesione grave, che avrebbe significato un lungo stop, era concreta. Ieri, però, gli esami a cui si è sottoposto il giocatore hanno escluso la presenza di uno stiramento. Una notizia eccellente, che scongiura lo scenario peggiore e fa tirare un sospiro di sollievo a Maurizio Sarri.

Tuttavia, il problema, seppur di entità minore, esiste e richiede cautela. Marušić rimane in forte dubbio per la partita di sabato contro il Torino. La sua presenza è a rischio non solo per l’ultimo impegno prima della sosta, ma anche per le successive partite con la sua nazionale contro Far Oer e Liechtenstein. A riportarlo è Il Messaggero.

L’infortunio di Marušić, che si aggiunge a quello di Pellegrini nella stessa partita, crea una nuova, pesante emergenza sulle fasce difensive, un reparto finora quasi immune dalla sfortuna che ha invece decimato il centrocampo. Sarri spera in un recupero lampo, ma con la sosta alle porte, è probabile che prevalga la linea della prudenza. La Lazio ha schivato un proiettile, ma contro il Torino dovrà probabilmente fare a meno di un altro dei suoi uomini più affidabili.