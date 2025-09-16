Lazio, l'opinione di quell'ex biancoceleste non lascia alcun dubbio sulla situazione - Lazio News 24

Lazio, l’opinione di Marchegiani sulla situazione attuale dei biancocelesti. Le parole

Luca Marchegiani, storico portiere della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha commentato il momento attuale della squadra biancoceleste, con il derby della Capitale alle porte. Le sue parole offrono uno sguardo approfondito sulle difficoltà, le aspettative e l’importanza di questa partita cruciale per il cammino della Lazio.

Marchegiani ha sottolineato che la Lazio sta attraversando una fase altalenante, evidenziando come la squadra abbia faticato a trovare continuità nelle ultime partite. «La partita contro il Como mi ha impressionato per la qualità dell’avversario, mentre le altre due gare – soprattutto quella con il Sassuolo – erano alla portata della squadra. Però contro i neroverdi sono mancate soluzioni, ritmo e qualità di gioco», ha detto l’ex portiere. Secondo lui, la squadra sembra aver perso un po’ di quella spensieratezza che serve per affrontare con serenità il campionato. In questo contesto, il derby assume un’importanza particolare e potrebbe rappresentare una svolta per la Lazio.

Parlando delle due squadre in vista del derby, Marchegiani è stato chiaro: «Entrambe le formazioni rischiano allo stesso modo. La Lazio è più indietro in classifica, ma anche l’ambiente Roma non vive un momento sereno, con i giallorossi che faticano a creare gioco. C’è un po’ di delusione in entrambe le squadre, anche a causa del mercato». Proprio il mercato bloccato, secondo Marchegiani, pesa sulla testa e sulle prestazioni della squadra biancoceleste, limitando le ambizioni e l’entusiasmo.

Sulle prestazioni dei portieri della Lazio, Marchegiani ha espresso giudizi equilibrati: «Svilar è stato uno dei migliori per rendimento in Serie A finora, mentre Provedel, pur venendo da una stagione difficile, resta un portiere di grande livello».

Infine, Marchegiani ha parlato del valore emotivo del derby: «Chi gioca il primo derby spesso lo vive con più incoscienza e passione. Io me lo sono goduto molto di più le prime volte. Il ricordo più bello è quello del marzo 1994, quando vincemmo 1-0 e parai un rigore a Giannini».

In sintesi, Marchegiani invita la Lazio a ritrovare serenità e qualità per affrontare un derby che può diventare decisivo per il resto della stagione. Il match non è solo una partita, ma un momento simbolo per la squadra e per i tifosi biancocelesti.