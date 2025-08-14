Lazio, Mandas non molla: e Sarri pensa di accontentarlo così… Ultime sulla possibile alternanza in porta tra i due portieri

L’ultimo test precampionato contro i greci dell’Atromitos, in programma a Rieti, non sarà solo una prova generale in vista dell’esordio in Serie A contro il Como, ma anche un palcoscenico cruciale per uno dei duelli più affascinanti in casa Lazio: quello per la maglia da titolare tra i pali. Nell’amichevole dovrebbe rivedersi Christos Mandas, deciso a sfruttare ogni minuto per provare a sovvertire una gerarchia che, con il ritorno di Maurizio Sarri, sembra ormai delineata.

Il tecnico toscano non ha mai nascosto la sua profonda stima per Ivan Provedel. È con lui alla guida, nella stagione 2022/23, che l’ex Spezia ha raggiunto l’apice della sua carriera, collezionando ben 21 clean sheet, conquistando il titolo di miglior portiere della Serie A e guadagnandosi un posto stabile nel giro della Nazionale. Per Sarri, Provedel è una garanzia assoluta, il punto di partenza per ricostruire la sua fortezza difensiva.

Tuttavia, la situazione è più complessa di una semplice scelta tecnica. Christos Mandas, arrivato nel 2023 come giovane promessa, ha vissuto una crescita esponenziale. Dopo l’esordio proprio con Sarri in un derby di Coppa Italia, ha accumulato presenze con Tudor – complice un infortunio di Provedel – fino a diventare il titolare indiscusso nella seconda parte della scorsa stagione sotto la guida di Baroni. Come sottolineato da Il Messaggero, il sorpasso effettuato ai danni del compagno aveva convinto il club a puntare forte su di lui, tanto da rifiutare un’offerta dal Wolverhampton e fissarne un valore di mercato non inferiore ai 30 milioni di euro.

Il ritorno di Sarri ha rimescolato le carte, creando un potenziale conflitto tra la volontà del tecnico e quella della società, intenzionata a proteggere il proprio investimento. La soluzione, sempre secondo Il Messaggero, sarà un’alternanza programmata, un punto d’incontro per accontentare tutti. A partire titolare contro il Como sarà Provedel, ma nel corso della stagione Mau dovrebbe ruotare i suoi portieri, magari concedendo 21 gare a uno e 18 all’altro. Verrà valorizzato chi dimostrerà di stare meglio, innescando una sana competizione interna che, nelle speranze del tecnico, alzerà il livello di entrambi per il bene della Lazio.